Медик рассказал об особенностях ношения масок весной

11:22
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Медицинская маска быстро становится влажной в дождливую погоду, поэтому необходимо иметь запасную, рассказал в интервью радио Sputnik специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
"Если маска намокла или вы сильно чихнули, то лучше надеть другую. Нет смысла ходить и самому дышать своими вирусами. Лучше иметь одну или две запасные маски", – пояснил Жемчугов.
Специалист подчеркнул, что промокшую под дождем одноразовую маску лучше выбросить, а маски из медицинской марли использовать повторно можно, но после соответствующей обработки.
"Самодельную маску из медицинской марли, сложенной в 4 или 8 слоев, стирать нежелательно, поскольку защитные свойства уменьшаются, а вот прогладить утюгом с паром будет очень хорошо. Другие материалы, кроме марли, не годятся", – уточнил врач-иммунолог.
Ношение медицинской маски и перчаток в общественных местах – это наиболее эффективный способ защиты от коронавируса.
Доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Георгий Фролов ранее дал советы по утилизации медицинских масок. Он рассказал, что использованные защитные маски представляют опасность для человека и требуют дезинфекции, в том числе перед утилизацией. Фролов отметил, что продезинфицировать их можно с помощью аэрозольного средства или с замачиванием маски в мыльном растворе с перекисью водорода на пять минут.
Накануне Сергей Собянин сообщил, что в Москве вводится масочный режим – в общественном транспорте с 12 мая будет обязательным ношение масок и перчаток. При этом система цифровых пропусков для передвижения по Москве сохранится.
"Мосгорсправка": как носить маску
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