Собянин назвал условия перехода к следующему этапу снятия ограничений в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Следующий этап снятия ограничений по коронавирусу в столице будет зависеть от поведения москвичей. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

"Следующий этап зависит от нас с вами, насколько мы будем четко контролировать и выполнять все требования, которые предписаны с точки зрения самоизоляции, такого внимательного отношения к окружающим, насколько мы будем беречь друг друга, от этого зависят и дальнейшие шаги", – объяснил градоначальник.

Ранее в четверг, 7 мая, Сергей Собянин объявил о продлении ограничений, связанных с коронавирусом. Режим самоизоляции будет действовать до 31 мая, однако с 12 мая, последе праздников, начнут работу промышленные и строительные предприятия.

"Значительная часть предприятий – это оборонка или медицинская промышленность – была открыта. Но огромное количество [предприятий], которое вокруг них, огромное количество малых производственных предприятий, было закрыто. Мы их с 12 числа открываем. Это же касается строек", – заявил градоначальник.

Собянин отметил, что с предприятий сферы услуг ограничения снимать не планируется, поскольку они могут стать причиной усиленного распространения инфекции.

С 12 мая в Москве также вводится обязательный масочный режим. Это означает, что маски и перчатки потребуются как для проезда в общественном транспорте, так и при посещении общественных пространств.

