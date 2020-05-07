С 12 мая к работе вернутся все строительные и промпредприятия Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Все строительные и промышленные предприятия с 12 мая приступят к работе. На свои рабочие места вернется порядка 200 тысяч сотрудников, впоследствии их число вырастет до 500 тысяч.
"Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 12 мая в столице смогут возобновить работу предприятия строительной отрасли, автопрома, легкая промышленность, машиностроительные предприятия, производители компьютеров и электроники и другие промышленные предприятия, деятельность которых в настоящий момент ограничена", – сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
На период действия ограничений работать продолжали 350 из 720 промышленных предприятий Москвы. К ним относятся, например, предприятия, на которых производится медицинское оборудование.
"Мы совместно с производствами, которые остановить невозможно (в первую очередь это производство средств защиты, медицинских товаров, а также пищевая промышленность), разработали план поэтапного восстановления. На протяжении последних двух недель были выработаны меры безопасности, которые необходимо внедрить на каждом производстве для защиты здоровья сотрудников, и сегодня промышленность столицы готова к работе", – подчеркнул заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Как сообщалось ранее, до конца месяца промпредприятия должны проверить на коронавирус не менее 10 процентов работников и с 1 июня проводить такой объем тестов каждые 15 дней. В качестве дополнительной меры профилактики рассматриваются социальное дистанцирование и разделительные перегородки по необходимости.
Кроме того, работников обяжут носить медицинские маски. В случае нарушения данного требования предприятия могут оштрафовать на сумму в размере 300 тысяч рублей.
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