Штраф для предприятий за отсутствие масок составит до 300 тысяч рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Штрафы за отсутствие масок и перчаток у сотрудников предприятий могут оформить как на работников, так и на работодателей, передает ТАСС.
Взыскание за несоблюдение санитарных норм при режиме самоизоляции на рабочих местах для работодателя – юридического лица составит от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, рассказал начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.
Для юридических лиц штраф за первое нарушение – 100 тысяч рублей, за повторное – до 1 миллиона рублей. Возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Данчиков добавил, что обеспечение сотрудников масками и перчатками осуществляется по решению работодателя. Он может предоставить их сам или выделить работникам деньги на это, а также обязать приобрести средства индивидуальной защиты самостоятельно.
С 12 мая в Москве вводится обязательный масочный режим. Штраф за нарушение составит 4 тысяч рублей для физлиц на предприятиях, чья деятельность разрешена. Штраф для пассажиров общественного транспорта за отсутствие масок и перчаток составит 5 тысяч рублей, что предусмотрено КоАП Москвы.
Водителей и пассажиров такси тоже обяжут носить маски и перчатки. Штраф за нарушение – 5 тысяч рублей. Каршеринг в столице закрыт.
Остальные ограничения в городе продлены до 31 мая. Это касается режима самоизоляции, функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей.
Столичная подземка работает по обычному графику, несмотря на режим повышенной готовности. Поезда курсируют по расписанию рабочего дня.
Ранее оформленные рабочие пропуска будут автоматически продлены до 31 мая. Сотрудники, которые выходят на работу с 12 мая, должны заранее оформить их.
Порядок получения пропусков для разовых поездок остается прежним. Их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности – ежедневно.
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