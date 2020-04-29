Пропуска для поездки на работу будут автоматически продлены до 4 мая

13:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Действие рабочих цифровых пропусков для передвижения по Москве на транспорте продлевается до 4 мая. Об этом говорится в указе Сергея Собянина, опубликованном на портале мэра и правительства Москвы. Изначально они оформлялись по 30 апреля.
"Вчера я подписал указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая 2020 года. Сегодня – после доработки цифровой платформы mos.ru – мы открываем сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу", – рассказал мэр на своем личном сайте.
Порядок оформления пропусков для разовых поездок остается прежним. Их можно получить дважды в неделю. Для поездок в больницы и поликлиники, а также для волонтерской деятельности оформлять пропуск можно каждый день.
Для удобства горожан все уже выданные рабочие пропуска будут действительны до 4 мая. Тем же, кто планирует ездить на работу с 5 по 11 мая, необходимо будет продлить пропуск. Сделать это можно в любой день до 4 мая.
Жителям столицы, которые планируют продолжать передвигаться по городу на основании служебного удостоверения или цифрового кода, не нужно предоставлять дополнительные сведения или изменять ранее представленные, если они не требуют актуализации.
Владельцам зарегистрированного в другой стране автомобиля, оформившим цифровой пропуск до 30 апреля, для продолжения его использования следует до 4 мая сообщить дополнительную информацию на mos.ru.
Физическим лицам для передвижения по городу надо будет сообщить фамилию, имя, отчество, дату, место рождения, адрес регистрации на территории России, контактный номер телефона и адрес электронной почты.
Юридическим лицам, которые являются собственниками транспортного средства, следует указать наименование организации, данные об адресе ее регистрации, идентификационный номер налогоплательщика или его аналог.
Также необходимо сообщить серию и номер регистрационного документа транспортного средства, приложить фотографии его лицевой и тыльной сторон и фото водительского удостоверения.
Теперь не допускается передвижение по Москве на транспорте, который не включен в реестр. К административной ответственности за нарушение будут привлекать собственников автомобилей.
Накануне Сергей Собянин подписал указ, который продлевает до 11 мая включительно все ограничения, действующие в Москве.
Мэр Москвы обратил внимание, что, несмотря на некоторое снижение динамики прироста заболеваний COVID-19, больных за неделю стало на 70% больше.
Также Сергей Собянин поддержал принятое ранее президентом решение о продлении нерабочих дней еще на две недели. Мэр призвал москвичей оставаться дома в майские праздники.
В России зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 10 286 человек. За все время от коронавируса умерли 972 человека.
В Москве за последние сутки коронавирус выявили у 3 075 человек
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