За сутки в России подтвердили 5 841 случай заражения коронавирусной инфекцией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России подтвердили 5 841 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Клинических проявлений не было у 2 624 человек, или 44,9%.

COVID-19 зарегистрировали в 82 регионах страны. Большинство зараженных обнаружили в Москве – 2 220. В Московской области заразились 686 человек, в Санкт-Петербурге – 290, в Нижегородской области – 131, в Северной Осетии – 121, в Брянской области – 115, в Тульской и Свердловской областях – по 90, в Ростовской области – 86, в Дагестане – 84.

В Мурманской области обнаружено 70 новых заболевших, в Курской области – 68, Мордовии – 67, в Калужской области – 66, в Краснодарском крае – 63, в Башкирии – 60, в Татарстане и Самарской области – по 55, в Ленинградской области – 53, в Рязанской области – 52, в Ингушетии – 46, Кабардино-Балкарии –45, Тамбовской и Астраханской областях – по 44.

В Кировской области зарегистрировано 43 случая заражения, в Пензенской области – 42, в Севастополе – 40, в Воронежской области – 39, в Орловской области и Камчатском крае – по 38, во Владимирской области, Чувашии и Оренбургской области – по 37, в Республике Марий Эл и Красноярском крае – по 35, в Смоленской области – 34, в Саратовской области – 33, в Ивановской области и Хабаровском крае – по 31.

В Новосибирской области заболели 29 человек, в Белгородской, Липецкой областях, Ставропольском крае и Ханты-Мансийском АО – по 28, в Ярославской области – 27, в Алтайском крае – 24, в Калининградской области – 23, в Ямало-Ненецком АО и Хакасии – по 22, в Приморском крае – 20, в Ульяновской и Челябинской областях – по 19, в Чечне и Бурятии – по 18, в Республике Саха (Якутия) – 17.

По 16 случаев зафиксировали в Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Волгоградской и Тюменской областях, по 14 – в Республике Коми и Псковской области, 13 – в Костромской области, 12 – в Новгородской области, 11 – в Тверской области, 10 – в Пермском крае, 9 – в Крыму, 7 – в Магаданской области.

В Вологодской, Курганской, Иркутской, Томской областях и Забайкальском крае обнаружили по 6 новых инфицированных, в Удмуртии, Омской, Амурской областях и Еврейской АО – по 5, в Архангельской области и Адыгее – по 4, в Республике Алтай и Кемеровской области – по 3, в Карелии и Ненецком АО – по 1.

В России зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции. Это на 6,2% больше, чем днем ранее. За прошедшие сутки выздоровели 1 830 человек, 480 из них – в Москве. За весь период из больниц выписали 10 286 человек.

За сутки подтвердили 108 летальных случаев. За все время от коронавируса умерли 972 человека.

28 апреля российский лидер в ходе совещания по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах РФ

продлил действия ограничительных мер в связи с распространением COVID-19. В том числе дни с 6 по 8 мая были объявлены нерабочими с сохранением зарплаты. При этом Путин отметил, что период нерабочих дней должен пройти при строгом соблюдении всех профилактических мер.

Появился перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях. В частности, сообщалось, что продолжат работу аптеки, медучреждения, продуктовые магазины и неотложные строительные работы.

Накануне Сергей Собянин подписал указ, который продлевает до 11 мая включительно все ограничения, действующие в Москве.

Мэр Москвы обратил внимание, что, несмотря на некоторое снижение динамики прироста заболеваний COVID-19, больных за неделю стало на 70% больше.

Также Сергей Собянин поддержал принятое ранее президентом решение о продлении нерабочих дней еще на две недели. Мэр призвал москвичей оставаться дома на майские праздники.

