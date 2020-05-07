Столичное метро работает по обычному графику в условиях пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичная подземка работает по обычному графику, несмотря на введенный в городе режим повышенной готовности. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Поезда метрополитена курсируют по расписанию рабочего дня. Как заявили в Дептрансе Москвы, на Кольцевой ветке 7 мая с 07:00 до 08:00 проехало 33 поезда в каждую сторону. Столько же курсировало в любой рабочий день до введения особого режима.

Отмечается, что на остальных линиях метро в это же время пассажиропоток уменьшился на 81% по сравнению с началом марта, а количество поездов осталось прежним.

На Сокольнической ветке в каждую сторону проехало 36 поездов, в каждом составе насчитывалось около 110 пассажиров.

На Калужско-Рижской линии в каждую сторону проследовало 40 составов, в каждом из них находилось около 160 пассажиров.

Так, 34 поезда в каждом направлении проследовало на Арбатско-Покровской линии.

На Серпуховско-Тимирязевской линии за этот же час проехало 38 поездов в обе стороны.

Обычный график движения поездов Московского метрополитена был сохранен для удобства столичных пассажиров.

При этом в поездах, на платформах и в вестибюлях теперь есть разметка, которая обеспечивает соблюдение соцдистанции.

С приходом тепла в вестибюлях сняли вторые двери. Горожанам для спуска в метро не нужно открывать двери. Продолжается уборка и дезинфекция пассажирских зон. Службы следят за чистой на протяжении дня. В работе задействовано более двух тысяч сотрудников.

Ранее сообщалось, что в метро увеличилось количество пассажиров.