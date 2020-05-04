Выхода на плато по коронавирусу еще не было – пульмонолог Минздрава

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Выхода на плато по заболеваемости коронавирусом в России пока не было, и он находится еще достаточно далеко. Такое мнение высказал главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев, передает РИА Новости.

"Выхода на плато, по сути, не было. Мы с вами находимся еще далеко от этой точки. Мэр Москвы (Сергей) Собянин сказал, что мы прошли одну четвертую пути. Сложно сказать: одну четвертую, одну треть или одну вторую, но точно мы еще не добрались до пика", – заявил эксперт.

По словам Авдеева, проблема может заключаться в том, что россияне недостаточно качественно и прилежно соблюдают условия режима самоизоляции. Как следствие, растет число заболевших и нередки летальные исходы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее посоветовал не забегать вперед в вопросах отмены ограничений после 12 мая. Он отметил, в частности, что режим самоизоляции в последнее время соблюдают не все граждане.

По России за последние сутки зарегистрирован 10 581 случай COVID-19. Итого в стране 145 268 случаев COVID-19 в 85 регионах, выписано за все время 18 095 человек, скончались 1 356.