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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков советует не забегать вперед в вопросах отмены ограничений после 12 мая. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Вы знаете, всегда нужно надеяться на лучшее, но быть готовым к любому развитию событий", – сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что режим самоизоляции в последнее время соблюдают не все граждане, добавив, что на улицах наблюдается много людей и автомобилей. Песков подчеркнул, что из-за нарушений режима ограничений количество заболевших может вновь увеличиться.

"Это может привести к тому, что динамика опять пойдет вверх, темпы прироста инфицированных. Тогда надо будет уже давать другие оценки. Поэтому я бы не стал забегать вперед", – сказал Песков.

Он пояснил, что поэтапное снятие ограничительных мер зависит от динамики заболеваемости в стране после майских праздников. Песков выразил надежду, что горожане все-таки прислушаются к властям. По его словам, в противном случае "нужно будет ждать нежелательных проявлений, которые могут наступить по истечении 14 дней".

В то же время Песков заявил, что поэтапный план снятия ограничений должен учитывать специфику регионов РФ. По его утверждению, это очень трудный и растянутый процесс, к которому должны быть все подготовлены.

"Вы знаете, что к 5 числу президент поручил правительству подготовить поэтапный план выхода. Разумеется, этот план должен в той или иной степени учитывать специфику региона, специфику ситуации на конкретный день в конкретном регионе. По-другому нельзя", – заключил Песков.

Ранее Песков сообщил, что Владимир Путин 6 мая проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом, также будут заслушаны рекомендации, которые должны подготовить Роспотребнадзор в контакте с рабочей группой Госсовета.

По России за последние сутки зарегистрирован 10 581 случай COVID-19. Итого в стране 145 268 случаев COVID-19 в 85 регионах, выписано за все время 18 095 человек, скончались 1 356.

