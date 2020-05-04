Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков советует не забегать вперед в вопросах отмены ограничений после 12 мая. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24".
"Вы знаете, всегда нужно надеяться на лучшее, но быть готовым к любому развитию событий", – сказал представитель Кремля.
Пресс-секретарь главы государства также отметил, что режим самоизоляции в последнее время соблюдают не все граждане, добавив, что на улицах наблюдается много людей и автомобилей. Песков подчеркнул, что из-за нарушений режима ограничений количество заболевших может вновь увеличиться.
"Это может привести к тому, что динамика опять пойдет вверх, темпы прироста инфицированных. Тогда надо будет уже давать другие оценки. Поэтому я бы не стал забегать вперед", – сказал Песков.
Он пояснил, что поэтапное снятие ограничительных мер зависит от динамики заболеваемости в стране после майских праздников. Песков выразил надежду, что горожане все-таки прислушаются к властям. По его словам, в противном случае "нужно будет ждать нежелательных проявлений, которые могут наступить по истечении 14 дней".
В то же время Песков заявил, что поэтапный план снятия ограничений должен учитывать специфику регионов РФ. По его утверждению, это очень трудный и растянутый процесс, к которому должны быть все подготовлены.
"Вы знаете, что к 5 числу президент поручил правительству подготовить поэтапный план выхода. Разумеется, этот план должен в той или иной степени учитывать специфику региона, специфику ситуации на конкретный день в конкретном регионе. По-другому нельзя", – заключил Песков.
Ранее Песков сообщил, что Владимир Путин 6 мая проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом, также будут заслушаны рекомендации, которые должны подготовить Роспотребнадзор в контакте с рабочей группой Госсовета.
По России за последние сутки зарегистрирован 10 581 случай COVID-19. Итого в стране 145 268 случаев COVID-19 в 85 регионах, выписано за все время 18 095 человек, скончались 1 356.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: