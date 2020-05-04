В России подтвержден 10 581 новый случай COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
За последние сутки в России подтвержден 10 581 случай коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.
Случаи зарегистрированы в 82 регионах. Около половины из них – 5 352 – без клинических проявлений.
Больше всего пациентов в Москве – 5 795 человек. В Подмосковье 803 случая, в Санкт-Петербурге 317. 280
пришлось на Мурманскую область, на Дагестан – 160.
За сутки выписано 1 456 человек, среди которых 544 в Москве. За этот период подтверждено 76 летальных случаев, в том числе 35 в столице.
Итого в стране зафиксировано 145 268 случаев COVID-19 в 85 регионах. Выписано за все время 18 095 человек, скончались 1 356.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что говорить о полном прекращении распространения коронавируса пока невозможно вне зависимости от принятых мер. По ее словам, риски возникновения новых очагов заражения остаются. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович считает, что вторую волну пандемии избежать не удастся из-за отсутствия иммунитета к этому вирусу у большинства людей.
Попова также высказала мнение о том, что ограничения в России можно будет ослабить после 12 мая. Однако это будет актуально при условии их соблюдения в период майских праздников, уточнила глава ведомства.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко полагает, что часть ограничений в России сохранят до появления вакцины. Он пояснил, что властям предстоит построить систему, которая позволит не допустить подъема заболевания.
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