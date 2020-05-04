Ученые изменили прогнозируемый срок окончания пандемии в России

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Сингапурские ученые внесли правки в прогноз окончания эпидемии COVID-19 по России. Специалисты перенесли дату на пять дней – на 17 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.

Авторы документа отмечают, что даты могут сдвигаться в любую сторону в зависимости от ситуации с коронавирусом и принятых мер. При этом они подчеркнули, что страны, прошедшие пик коронавируса, могут столкнуться с новой волной при преждевременном снятии ограничений.

Ученые подчеркивают, что к любым прогнозам нужно относиться с осторожностью и предупреждают об опасности "чрезмерного оптимизма".

Ранее специалисты прогнозировали, что эпидемия коронавируса в России может завершиться 7 августа, затем дату перенесли на 4 августа, а после на 8 августа.

В России за прошедшие сутки подтвердили 10 633 новых случая COVID-19, из них 5 948 – в Москве. Они зафиксированы в 85 регионах страны, у половины выявленных не было симптомов. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 134 687 случаев.

