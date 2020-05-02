Ученые сдвинули срок окончания эпидемии коронавируса в России

Сингапурские ученые внесли правки в прогноз окончания эпидемии COVID-19 по России. Специалисты перенесли дату на четыре дня – на 8 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.

Ученые подчеркивают, что к любым прогнозам нужно относиться с осторожностью, и предупреждают об опасности "чрезмерного оптимизма".

Ранее специалисты прогнозировали, что эпидемия коронавируса в России может завершиться 7 августа, затем дату перенесли на 4 августа.

Как стало известно ранее, в России наблюдается один из самых низких в мире уровней летальности по коронавирусу. С таким заявлением в ходе совещания по вопросам противодействия распространения коронавируса в регионах РФ выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Также она отметила, то 20% работающих с зараженными коронавирусом столичных врачей имеют иммунитет к инфекции.