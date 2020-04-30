Генсек ООН предрек еще множество жертв коронавируса

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Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что от коронавирусной инфекции скончалось более 200 тысяч человек. При этом он уверен, что последует еще много жертв.

Такой неблагоприятный сценарий ожидает в особенности те государства, которые в наименьшей степени готовы к борьбе с пандемией.

"К величайшему сожалению, последует еще много смертей, особенно в местах, меньше всего способных к борьбе", – приводит РИА Новости его слова.

Также Гутерреш обеспокоился недостатком сплоченности с развивающимися странами в вопросе снабжения их всем необходимым для противостояния инфекции. В то же время он отметил, что ООН полностью мобилизовалась для спасения жизней и дальнейшего планирования восстановления стран.

Ранее в ВОЗ заявили о том, что мир не сможет избежать второй волны коронавируса. Представители организации объяснили это тем, что у большинства людей отсутствует иммунитет к инфекции.