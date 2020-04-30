Число зараженных COVID-19 в мире превысило 3 млн человек

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Число выявленных заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 3 миллиона. При этом почти 208 тысяч заболевших скончались, пишет РИА Новости.

По данным ВОЗ, общее число заболевших в мире на текущий момент составляет 3 018 952 человека. Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Европе – 1 406 899 человек. При этом скончались 129 тысяч пациентов.

Всего за последние сутки в мире было выявлено 66 тысяч новых случаев инфицирования, а также 5 376 летальных исходов болезни.

В России за последние сутки зафиксирован 5 841 случай заражения коронавирусом. При этом число бессимптомных носителей составило 2 624 человек. Всего на данный момент в РФ отмечено 99 399 случаев COVID-19.

Ранее стало известно, что в Москве скончались 65 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число умерших пациентов с COVID-19 в столице достигло 611 человек.