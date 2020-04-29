В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

65 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Москве. Об этом информирует Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по городу.

Сообщается, что у всех скончавшихся была выявлена пневмония и подтвержден COVID-19, передает Оперштаб.

Таким образом, число умерших пациентов с COVID-19 в столице достигло 611 человек.

За последние сутки в РФ подтвердили 5 841 случай заражения коронавирусом. При этом число бессимптомных носителей составило 2 624 человек. Всего в России выявлено 99 399 случаев COVID-19.

Накануне в Москве скончались 67 пациентов с коронавирусом. Такую информацию предоставлял Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Ранее в ВОЗ рассказали о сроках появления вакцины от коронавируса. В организации отметили, что на данном этапе работы проводится 6 клинических испытаний.

Кроме того, в ВОЗ допустили снижение ограничительных мер в РФ. Сообщалось, что некоторые запреты могут снять через две недели.