В ВОЗ рассказали о сроках появления вакцины от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, когда стоит ожидать появления вакцины от коронавирусной инфекции. Там заявили, что ее могут создать раньше, чем через год.
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что работа над созданием вакцины продолжается, при этом наблюдается изумительная скорость.
"Важно помнить о безопасности и том, что мы работаем для всех. Никто не знает, когда будет вакцина. Обычно это занимает от года до 18 месяцев. Мы надеемся, что благодаря беспрецедентной координации это произойдет быстрее, может быть быстрее, чем через год, но кто знает", – отметил Клюге, добавив, что точную дату в настоящее время никто не знает.
Также в ВОЗ добавили, что на данном этапе работы над вакциной имеется порядка сотни потенциальных ее прототипов, проводится 6 клинических испытаний, что является исторической скоростью.
Ранее сообщалось о том, что коронавирусная инфекция может оказаться хроническим заболеванием, поскольку в мире фиксируются случаи повторного инфицирования. С таким заявлением выступил генеральный директор Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства, академик Вадим Говорун.
Также были спрогнозированы сроки снижения числа заражений COVID-19 в России. Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется и уже приближается к плато, после чего в течение 2 недель можно ожидать спад заболеваемости.
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