Заболевание COVID-19 может оказаться хроническим – эксперт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Новая коронавирусная инфекция может оказаться хроническим заболеванием, поскольку в мире фиксируются случаи повторного инфицирования. С таким заявлением выступил генеральный директор Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства, академик Вадим Говорун.
"Сейчас выработан некий клинический критерий, который говорит о том, что через 14 дней после повторного определения с помощью полимеразной цепной реакции вируса можно говорить об излечении. Но это не очень доказанный тезис. Поскольку в мире есть сообщения о реинфицировании, то, возможно, это не реинфекция, а, возможно, хроническое заболевание", – приводит Агентство "Москва" его слова.
При этом Говорун отметил, что информации о хроническом характере вируса пока нет, этот вопрос только предстоит исследовать.
Также специалист заявил о важности разработки единой стратегии тестирования в России и интерпретации результатов исследований. По его мнению, это поспособствует более детальному пониманию ситуации с заболеваемостью COVID-19.
Ранее ученые рассчитали влияние COVID-19 на среднюю длительность жизни. Они установили, что инфицирование коронавирусом сокращает жизнь примерно на 10 лет. Мужчины с диагностированным заболеванием могут умереть на 13 лет раньше, а женщины – на 11.
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