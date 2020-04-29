Заболевание COVID-19 может оказаться хроническим – эксперт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Новая коронавирусная инфекция может оказаться хроническим заболеванием, поскольку в мире фиксируются случаи повторного инфицирования. С таким заявлением выступил генеральный директор Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства, академик Вадим Говорун.

"Сейчас выработан некий клинический критерий, который говорит о том, что через 14 дней после повторного определения с помощью полимеразной цепной реакции вируса можно говорить об излечении. Но это не очень доказанный тезис. Поскольку в мире есть сообщения о реинфицировании, то, возможно, это не реинфекция, а, возможно, хроническое заболевание", – приводит Агентство "Москва" его слова.

При этом Говорун отметил, что информации о хроническом характере вируса пока нет, этот вопрос только предстоит исследовать.

Также специалист заявил о важности разработки единой стратегии тестирования в России и интерпретации результатов исследований. По его мнению, это поспособствует более детальному пониманию ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Ранее ученые рассчитали влияние COVID-19 на среднюю длительность жизни. Они установили, что инфицирование коронавирусом сокращает жизнь примерно на 10 лет. Мужчины с диагностированным заболеванием могут умереть на 13 лет раньше, а женщины – на 11.