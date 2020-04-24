Ученые рассчитали влияние COVID-19 на среднюю длительность жизни

10:42
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ученые национальной службы здравоохранения Шотландии и университетов Эдинбурга и Глазго проанализировали, как коронавирус влияет на среднюю продолжительность жизни. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Эксперты сравнили данные пациентов с диагностированным коронавирусом в Италии и шкалу Всемирной организации здравоохранения, на которой отражается среднее сокращение длительности жизни из-за болезней.
Применяя эти массивы данных, ученые установили, что COVID-19 сокращает жизнь примерно на 10 лет. Мужчины с диагностированным заболеванием могут умереть на 13 лет раньше, а женщины – на 11.
Соавтор исследования, сотрудник Университета Глазго Дэвид Макаллистер заявил, что хронические заболевания, в отличие от коронавируса, сокращают продолжительность жизни незначительно.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончалось.
Ранее министерство здравоохранения России сообщило, что ожидаемая продолжительность жизни в стране в 2019 году достигла исторического максимума – 73,4 года. Эксперты объяснили данный результат снижением смертности трудоспособного населения.
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