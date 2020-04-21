Ожидаемая продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

Фото: depositphotos/pressmaster
Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2019 году достигла исторического максимума – 73,4 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.
Там объяснили, что это во многом связано со снижением смертности населения трудоспособного возраста – на 3,5% у мужчин и на 2,1% у женщин. В министерстве уточнили, что в прошлом году в стране дополнительно сохранили 13,6 тысячи жизней трудоспособных граждан.
В Росстате ранее подсчитали число россиян старше 100 лет: к началу году это 22 600 человек. Чаще долгожители встречаются в Москве, Санкт-Петербурге, Астраханской и Московской областях. В то же время в Магаданской и Мурманской областях, Ненецком автономном округе, Тыве и на Алтае процент таких людей мал.
В сравнении с прошлым годом количество долгожителей в стране возросло на 10%. Если брать расчет исходя из последнего десятилетия, граждан в возрасте более 100 лет теперь втрое больше.
Эксперты также выяснили, что в 2017–2019 годах прирост численности населения наблюдался в 26 субъектах РФ. Лидерами рейтинга оказались Республика Ингушетия, Севастополь, Ленинградская область, Чечня, Тюменская и Московская области.
Естественный прирост зарегистрировали в 22 регионах. По этому показателю регионы отличались почти в 5 тысяч раз: Дагестан с естественным приростом 98,9 тысячи человек и Камчатский край с естественным приростом 0,02 тысячи.
С общим снижением численности населения столкнулись 59 субъектов России. Прежде всего это Магаданская область (-3,7%), Еврейская автономная область (-3,6%), Коми (-3,5%).
В целом население России уменьшилось на 0,04% за счет роста естественной убыли при устойчивом миграционном притоке. В итоге по состоянию на 1 января 2020 года его численность составила 146,748 миллиона человек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: