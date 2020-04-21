Ожидаемая продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

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Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2019 году достигла исторического максимума – 73,4 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

Там объяснили, что это во многом связано со снижением смертности населения трудоспособного возраста – на 3,5% у мужчин и на 2,1% у женщин. В министерстве уточнили, что в прошлом году в стране дополнительно сохранили 13,6 тысячи жизней трудоспособных граждан.

В Росстате ранее подсчитали число россиян старше 100 лет: к началу году это 22 600 человек. Чаще долгожители встречаются в Москве, Санкт-Петербурге, Астраханской и Московской областях. В то же время в Магаданской и Мурманской областях, Ненецком автономном округе, Тыве и на Алтае процент таких людей мал.

В сравнении с прошлым годом количество долгожителей в стране возросло на 10%. Если брать расчет исходя из последнего десятилетия, граждан в возрасте более 100 лет теперь втрое больше.

Эксперты также выяснили, что в 2017–2019 годах прирост численности населения наблюдался в 26 субъектах РФ. Лидерами рейтинга оказались Республика Ингушетия, Севастополь, Ленинградская область, Чечня, Тюменская и Московская области.

Естественный прирост зарегистрировали в 22 регионах. По этому показателю регионы отличались почти в 5 тысяч раз: Дагестан с естественным приростом 98,9 тысячи человек и Камчатский край с естественным приростом 0,02 тысячи.

С общим снижением численности населения столкнулись 59 субъектов России. Прежде всего это Магаданская область (-3,7%), Еврейская автономная область (-3,6%), Коми (-3,5%).

В целом население России уменьшилось на 0,04% за счет роста естественной убыли при устойчивом миграционном притоке. В итоге по состоянию на 1 января 2020 года его численность составила 146,748 миллиона человек.