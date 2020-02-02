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Общество

12:02

Названы регионы с самой большой убылью населения

общество

Фото: ТАСС/Евгений Софийчук

Названы российские регионы с самой большой убылью населения. Данные Росстата опубликовала "Российская газета".

Наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской области, за 12 месяцев численность населения этого региона снизилась на 19 тысяч человек. Следом идут Омская и Кемеровская области (17,6 и 16,5 тысячи соответственно), далее расположились Алтайский край и Волгоградская область (по 15,8 тысячи).

При этом наибольший рост населения из округов зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе (62 тысячи), Центральном ФО (61,4 тысячи), Южном (11,6 тысячи), Уральском (10,4 тысячи) и Северо-Западном (5,2 тысячи).

Среди регионов по этому показателю лидируют Подмосковье и Москва (88 тысяч и 77,2 тысячи), Тюменская область (31,8), Краснодарский край (29,6) и Ленинградская область (28,5).

Ранее сообщалось, что в столице в прошлом году родилось более 137 тысяч детей. Больше всего детей родилось летом – в июле и августе на свет появилось более 13 тысяч малышей.

Специалист по акушерству и гинекологии столичного Депздрава Антон Оленев рассказывал, что в 2019 году 3,5 тысячи новорожденных появились на свет в Москве после проведения экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). По его словам, по сравнению с 2017 годом количество таких малышей в городе увеличилось.

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