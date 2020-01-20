Хрипун спрогнозировал рост продолжительности жизни москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ожидаемая продолжительность жизни москвичей через 10 лет составит 80 лет, сообщил глава департамента здравоохранения города Алексей Хрипун.

Он уточнил, что такие показатели соответствуют уровню Любляны и Лиссабона. Таким образом, в ближайшие десятилетия Москва может войти в число городов, лидирующих в мире по продолжительности жизни людей, подчеркнул Хрипун.

"Этот показатель является в общем-то основным, самым главным, который демонстрирует не только успехи здравоохранения, но и как устроен город и как он живет. Для его увеличения правительство Москвы и все наше медицинское сообщество очень многое делает", – цитирует главу ведомства News.ru.

Он напомнил, что в столице снижается младенческая смертность и растет рождаемость. В то же время развиваются различные проекты по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Сегодня москвичи в среднем живут до 78 лет, заключил Хрипун.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что продолжительность жизни в Москве за последние 10 лет выросла на пять лет. Ежегодно она увеличивалась на полгода. По его словам, на показатель влияют несколько факторов. В частности, это благоустройство городского пространства и снижение смертности на дорогах.

Мэр отметил, что столица занимает второе место с конца по смертности на дорогах. Глава города добавил, что развитие общественного транспорта тоже связано с повышением качества жизни в городе. Он рассказал, что две трети горожан ездят на общественном транспорте, отказываясь от использования личных автомобилей. Это снижает объем вредных выбросов от транспорта.

Также Собянин отметил, что большую роль играет медицинское строительство. Столичные власти увеличат объем строительства медицинских учреждений в городе. В городе реконструируют почти все старые поликлиники, построенные несколько десятков лет назад, уточнил он.