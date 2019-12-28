Более 30 поликлиник строят и проектируют в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице на данный момент строят и проектируют более 30 поликлиник, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Более 30 поликлиник проектируются и строятся, а также отделений скорой помощи с реанимацией. Сегодня на всех объектах медицины, которые мы строим и проектируем, применяются международные стандарты по логистике, по определению оборудования", – приводит слова Хуснуллина Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что за три года отремонтируют 135 зданий поликлиник. Новый московский стандарт поликлиник позволит сделать поликлиники комфортнее для пациентов и для врачей.

После ремонта кабинеты самых востребованных врачей будут находиться на нижних этажах, административные помещения и наименее посещаемые – наверху. Кабинеты для приема пациентов оборудуют эргономичной мебелью. Также в новых поликлиниках появятся комнаты для отдыха персонала.

Кроме того, в каждом филиале будут вести прием врачи восьми наиболее востребованных специальностей. В филиалах также оборудуют маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, оборудование функциональной диагностики. В головных поликлиниках будут работать также специалисты пяти узких направлений.

