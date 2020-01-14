Москвичи поддержали предложение открыть доступ к электронной медкарте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Пациентам столичных поликлиник в тестовом режиме предоставят доступ к электронной медицинской карте (ЭМК). Соответствующее решение принял президиум правительства Москвы во вторник, 14 января.

Эту идею москвичи поддержали в ходе голосования на портале "Активный гражданин", которое проходило в ноябре – декабре прошлого года.

В голосовании приняли участие 219 051 человек, из которых 178 115 человек (81,3%) поддержали это предложение. При этом 86 478 человек (39,48%) сочли, что доступ к ЭМК должен быть и с помощью мобильного приложения.

По мнению респондентов, наиболее полезными будут следующие разделы: протоколы осмотров врачей, результаты анализов, назначенное лечение, а также сведения выписного эпикриза.

Более 72% проголосовавших поддержали идею предоставить пациентам возможность самостоятельно вносить сведения в электронную медицинскую карту (например, вести журнал показаний артериального давления, заполнять анамнез жизни и т. п.).

В столице на сегодняшний день создано более 10 миллионов электронных медкарт, однако доступ к ним был только у медицинских работников. Теперь горожане смогут быстро получать актуальную информацию о состоянии своего здоровья без лишних походов в поликлинику. Предполагается, что ЭМК будут доступны в любое время.

Кроме того, обратившись, к примеру, к врачу частной клиники, можно будет предоставить ему всю необходимую информацию в режиме реального времени. Оформить доступ к собственной электронной медицинской карте и карте своих детей могут пациенты старше 15 лет при наличии московского полиса ОМС.

Для получения доступа нужно в личном кабинете на портале mos.ru заполнить паспортные данные, данные полиса ОМС, номер мобильного телефона, а также прикрепить свою цветную фотографию с паспортом в руке.

Электронная медкарта содержит историю диагностики и лечения пациента. В ней есть протоколы осмотров врачей, результаты лабораторных и инструментальных исследований, выписанные рецепты и другие медицинские документы. Она заводится при первом посещении поликлиники, постоянно пополняется и является одним из основных инструментов работы медиков.

Впервые такие карты появились в столичных поликлиниках в 2015 году. Они доступны врачам в поликлинике и скорой помощи во время вызова.