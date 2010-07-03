Морозовскую больницу подключили к ЕМИАС

08:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Морозовскую детскую городскую клиническую больницу подключили к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Систему используют врачи, медсестры и медицинские регистраторы. На компьютерах врачей установлены специальные картридеры и сканеры штрихкодов. Это позволяет специалистами быстро и без ошибок заполнять историю болезни пациентов и вносить результаты анализов. Всего к системе подключено около 1500 рабочих мест.
Система функционирует во всех отделениях Морозовской больницы в пилотном режиме с 16 сентября. С помощью системы в отделениях оформляют документы на госпитализацию, а также медики в онлайн режиме могут открыть электронные медицинские карты пациентов, что позволяет узнать о назначенных лекарствах ранее и о перенесенных заболеваниях пациента.
"С момента внедрения ЕМИАС мы смогли оценить ее главные преимущества – это эффективность и удобство. За время работы системы было оформлено 15 тысяч больных на госпитализацию", – отметил главный врач Морозовской больницы Елена Петряйкина.
Она добавила, что благодаря этой системе они могут онлайн отслеживать загруженность отделений больницы и даты выписки пациентов. Это вторая клиника департамента здравоохранения Москвы, где в пилотном режиме запустили работу программы. До этого она была внедрена в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского.
Ежегодно в Морозовской детской больнице получают помощь 130 тысяч детей, что составляет больше трети от общего числа госпитализированных детей в столице. На базе больницы функционируют 35 лечебных отделений и консультативно-диагностическая поликлиника. Только за 2018 год врачи больницы провели свыше 19 тысяч операций.
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Запущенная в 2011 году ЕМИАС объединяет работу более чем 600 организаций системы здравоохранения Москвы. Вся информация о работе городских поликлиник, которую агрегирует система, поступает в Ситуационный центр.
Система позволяет обмениваться врачам результатами исследований в электронном виде. ЕМИАС позволила урегулировать работу медицинских учреждений: уменьшить очередность в поликлиники и время сидения под дверью врача, обеспечить контроль за нагрузкой врачей, системой управления медицинской организацией и так далее.
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