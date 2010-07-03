В Морозовской больнице начали устанавливать нейростимуляторы детям с эпилепсией

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Врачи Морозовской детской больницы начали устанавливать нейростимуляторы детям с тяжелой формой эпилепсии. В многопрофильном скоропомощном стационаре столицы эту технологию применяют впервые, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

"Впервые в Морозовской больнице пяти пациентам в возрасте от трех до 17 лет, страдающим резистентной формой эпилепсии, были имплантированы электростимуляторы блуждающего нерва. Это дети, страдающие от ежедневных приступов, повторяющихся от 10 до 100 раз в сутки, которым современные лекарственные препараты не принесли ожидаемого результата, а традиционные хирургические вмешательства противопоказаны", – говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, электронное устройство имплантируют под кожу в области ключицы. Устройство схоже с кардиостимулятором, оно генерирует электрические импульсы, блокирующие "неправильную" работу головного мозга. В итоге, как говорится в сообщении, у ребенка уменьшается число приступов.

По словам врача-невролога Морозовской детской больницы Александры Кузнецовой, устройство с определенной частотой посылает электрический стимул на блуждающий нерв, что блокирует развитие судорожного приступа.

В пресс-службе департамента здравоохранения добавили, что пациенты будут находиться под амбулаторным наблюдением.

Ранее сообщалось, что более 240 тысяч детей получили стационарную медицинскую помощь в Морозовской больнице с 2017 года, когда там начал работать новый корпус. За два года хирурги сделали более 48 тысяч операций, в том числе высокотехнологичных.

Также в Морозовской детской больнице впервые провели уникальную операцию – хирурги создали пациентке сердечный клапан из ее же тканей. Кроме того, в больнице есть детский инсультный центр. За пять лет его работы в нем прошли лечение более 1,5 тысячи детей.

Ежегодно в Морозовской детской больнице получают помощь 130 тысяч детей, что составляет больше трети от общего числа госпитализированных детей в столице. На базе больницы функционируют 35 лечебных отделений и консультативно-диагностическая поликлиника. Только за 2018 год врачи больницы провели свыше 19 тысяч операций.

