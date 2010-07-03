Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более 240 тыс детей получили медпомощь в Морозовской больнице за 2 года

Более 240 тысяч детей получили стационарную медицинскую помощь в Морозовской больнице с 2017 года, когда там начал работать новый корпус, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

"За два года врачи Морозовской больницы оказали стационарную медицинскую помощь более чем 240 тысяч маленьких пациентов, из порядка 120 тысяч малышей прошли лечение в новом корпусе с момента его открытия", – приводятся в сообщении пресс-службы слова главврача Морозовской детской больницы Елену Петряйкину.

По ее словам, с 2017 года хирурги сделали более 48 тысяч операций, в том числе высокотехнологичных.

Также в пресс-службе подчеркнули, что в Морозовской детской больнице впервые провели уникальную операцию – хирурги создали пациентке сердечный клапан из ее же тканей.

Отмечается, что искусственные клапаны нужно менять раз в несколько лет, а этот не нуждается в замене.

"Шесть часов команда хирургов по кусочкам сшивала новый клапан. Операция прошла успешно. Девочка смогла вернуться к привычной жизни", – говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что в больнице есть детский инсультный центр. За пять лет его работы в нем прошли лечение более 1,5 тысячи детей.

Ранее сообщалось, что на территории Морозовской детской городской клинической больницы открылся парк скульптур "Цветочный город". Парк создали для того, чтобы создать атмосферу, позволяющую маленьким пациентам погрузиться в мир фантазий.

На территории больницы установили скульптуры "Незнайка на кузнечике", "Мальчик с яблоком", "Девочка под грибком", "Знайка со стрекозой", "Девочка и одуванчик", "Торопыжка и Сиропчик". При входе в парк стоят ворота с фонарями в виде цветов. Все фигуры соответствуют росту детей.

Ежегодно в Морозовской детской больнице получают помощь 130 тысяч детей, что составляет больше трети от общего числа госпитализированных детей в столице. На базе больницы функционируют 35 лечебных отделений и консультативно-диагностическая поликлиника. Только за 2018 год врачи больницы провели свыше 19 тысяч операций.

