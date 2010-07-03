На территории Морозовской детской больницы появился парк скульптур

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На территории Морозовской детской городской клинической больницы открылся парк скульптур "Цветочный город". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Главная идея "Цветочного города" – создание атмосферы, позволяющей нашим пациентам погрузиться в мир фантазии. Это очень важно для психологической разгрузки, реабилитации и улучшения эмоционального состояния. Мы рассчитываем, что парк станет частью терапии для наших малышей", – рассказал главный врач Морозовской больницы Елена Петряйкина.

На территории больницы установили скульптуры "Незнайка на кузнечике", "Мальчик с яблоком", "Девочка под грибком", "Знайка со стрекозой", "Девочка и одуванчик", "Торопыжка и Сиропчик". При входе в парк стоят ворота с фонарями в виде цветов. Все фигуры соответствуют росту детей.

Автором парка "Цветочный город" выступил скульптор Катиб Мамедов. В день открытия парка для детей организовали различные игры с участием аниматоров, мастер-классы, шоу музыкальных пузырей и выступление музыкантов.

Ежегодно в Морозовской детской больнице получают помощь 130 тысяч детей, что составляет больше трети от общего числа госпитализированных детей в столице. На базе больницы функционируют 35 лечебных отделений и консультативно-диагностическая поликлиника. Только за 2018 год врачи больницы провели свыше 19 тысяч операций.

