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13:25

В московских больницах проведут дни открытых дверей

город медицина общество

13:25

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В сентябре столичные больницы проведут дни открытых дверей в рамках проекта "Входите, открыто!" городского департамента здравоохранения, передает портал мэра и правительства Москвы.

Для посетителей подготовят экскурсии по роддомам, приемы специалистов и занятия в школах молодых родителей. Всем желающим предложат проверить состояние своего здоровья и получить медицинскую помощь при обнаружении признаков заболевания.

Дни открытых дверей в больницах Москвы:
  • 4 сентября, городская больница имени Ерамишанцева – врачи расскажут, как быстро распознать признаки инсульта, ухаживать за перенесшим его человеком и помочь ему вернуться к обычной жизни и работе;

  • 7 сентября, Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой – лекция "Я и еда: мы управляем едой или она нами. Взгляд психолога" о пищевых привычках и функции еды в жизни современного человека;

  • 14 сентября, Боткинская больница – консультации специалистов гинекологического отделения по поводу опухолей яичников и матки;

  • 15 сентября, Морозовская детская больница – консультации для пациентов хирургического профиля;

  • 26 сентября, консультативно-диагностический центр больницы № 15 имени Филатова – обследование у кардиолога.

Проект "Входите, открыто!" направлен на профилактику и раннюю диагностику заболеваний. Больницы города регулярно устраивают бесплатные акции, где москвичи могут обследоваться и получить консультации.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что строительство новой детско-взрослой городской поликлиники в Щербинке будет завершено к началу осени 2019 года. По словам мэра, "сама поликлиника – одна из лучших не только в Щербинке, но и в Москве". Там будут работать детское отделение на 230 посещений в смену и взрослое отделение на 520 посещений в смену. Кроме того, на базе новой поликлиники откроют женскую консультацию. Взрослый и детский блоки будут изолированы друг от друга.

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город медицина общество

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