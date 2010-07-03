В московских больницах проведут дни открытых дверей

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В сентябре столичные больницы проведут дни открытых дверей в рамках проекта "Входите, открыто!" городского департамента здравоохранения, передает портал мэра и правительства Москвы.
Для посетителей подготовят экскурсии по роддомам, приемы специалистов и занятия в школах молодых родителей. Всем желающим предложат проверить состояние своего здоровья и получить медицинскую помощь при обнаружении признаков заболевания.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что строительство новой детско-взрослой городской поликлиники в Щербинке будет завершено к началу осени 2019 года. По словам мэра, "сама поликлиника – одна из лучших не только в Щербинке, но и в Москве". Там будут работать детское отделение на 230 посещений в смену и взрослое отделение на 520 посещений в смену. Кроме того, на базе новой поликлиники откроют женскую консультацию. Взрослый и детский блоки будут изолированы друг от друга.
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