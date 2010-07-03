Строительство детско-взрослой поликлиники в Щербинке будет завершено к осени – Собянин

12:04
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Строительство новой детско-взрослой городской поликлиники в Щербинке будет завершено к началу осени 2019 года. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ в здании.
"Долгожданная поликлиника строится, почти построена. К осени уже все строительные работы будут закончены, и до конца года должны уже зайти врачи. В конце этого года – начале следующего должны уже полноценно работать. Сама поликлиника – одна из лучших не только в Щербинке, но и в Москве, потому что создана по новому проекту, по новому дизайну, обеспечена новым лабораторным оборудованием, МРТ. Совмещены детская, взрослая поликлиника, женская консультация – все, что надо. Даже соляная комната и небольшой бассейн", – сказал мэр столицы.
В здании поликлиники будут работать детское отделение на 230 посещений в смену и взрослое отделение на 520 посещений в смену. Кроме того, на базе новой поликлиники в Щербинке откроют женскую консультацию. Взрослый и детский блоки будут изолированы друг от друга.
Оказание медпомощи в поликлинике будет соответствовать новому "Московскому стандарту+". Поликлинику разделят на зоны, чтобы снизить вероятность очередей.
На нижних этажах разместят кабинеты, которые реже посещают пациенты. На первом этаже будут кабинеты забора крови, сдачи анализов и дежурных врачей. Кабинеты профильных специалистов разместят на одном этаже с кабинетами функциональной диагностики.
Для взрослых будут работать следующие отделения: медицинской профилактики, терапевтическое, блок врачей-специалистов, включая кабинеты хирурга, оториноларинголога, офтальмолога, уролога, инфекциониста, отделение реабилитации, включая зал лечебной физкультуры, массажный кабинет, кабинет ингаляционной терапии, кабинет профилактики инфарктов и инсультов для пациентов групп риска, отделение функциональной диагностики, отделение лучевой диагностики.
Здесь также будут функционировать дневной стационар на 10 коек и отделение реабилитации, включая зал лечебной физкультуры, массажный кабинет, кабинет ингаляционной терапии.
В детской поликлинике будут открыты педиатрическое отделение, школьно-дошкольное отделение, отделение здорового ребенка, включая кабинет педиатра, массажный кабинет, кабинет забора крови, помещение для кормления и взвешивания грудных детей, кабинеты доврачебного приема и ревакцинации, процедурная, блок врачей-специалистов, физиотерапевтический блок, включая зал лечебной физкультуры, массажный кабинет, кабинеты ингаляционной терапии и электросветолечения, кабинет физиотерапевта.
Глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин ранее сообщил, что к началу 2022 года в ТиНАО планируют построить около 60 школ, детских садов и поликлиник.
Он отметил, что создание комфортной городской среды для жителей ТиНАО невозможно без качественной социальной инфраструктуры.
А к 2035 году в ТиНАО планируется построить порядка 320 новых детских садов, 170 школ, 125 объектов здравоохранения (поликлиники, больница в Коммунарке с родильным домом), а также порядка 100 культурно-досуговых объектов.
Около 60 соцобъектов появится в ТиНАО к 2022 году
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