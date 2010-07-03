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00:24

Проект по оценке профессионализма врачей стартовал в Москве

город медицина

00:24

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Фото: mosgorzdrav.ru

Проект по оценке профессиональных компетенций врачей, поступающих на работу в городские поликлиники, стартовал в Москве.

Теперь специалисту надо заручиться рекомендациями от профессионального медицинского сообщества. Программа разработана для 14 медицинских специальностей.

Как сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения, также специалисты должны пройти тестирование и практический экзамен.

Первыми в проекте приняли участие хирурги, которые решали тестовые и ситуационные задачи, оказывали экстренную медицинскую помощь пострадавшим.

Проект осуществляется в рамках реализации стандарта поликлиник нового поколения "Московский стандарт +".

Он предполагает в 2019-2023 годах расширение штата, обучение персонала, закупки оборудования и капитальный ремонт в 135 зданиях.

Ранее в столичном Депздраве рассказали, что в России может появиться новая хирургическая специальность – "дизайнер внешности".

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город медицина

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