В России могут появиться "дизайнеры внешности"

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В России может появиться новая хирургическая специальность – "дизайнер внешности". Об этом сообщила главный внештатный специалист-пластический хирург Минздрава РФ и столичного департамента здравоохранения Наталья Мантурова.

"Возникло такое мнение, может быть, возникновение и формирование нового специалиста в мире пластической хирургии – дизайнера-архитектора внешности", – цитирует Мантурову РИА Новости. Она призналась, что интерес к такого рода специалистам растет. "Но это дело будущего", – подчеркнула медик.

Мантурова отметила, что сейчас пластические хирурги не только выполняют техническую работу, но и нередко как психологи помогают пациенту сформировать отношение к своей внешности.

Замглавы Минздрава Татьяна Семенова, в свою очередь, отметила, что пока сложно сказать, какие новые медицинские специальности появятся в будущем. При этом она напомнила, что запрос на красоту был всегда, а значит, "дизайнеры внешности" в перспективе могут стать популярными.

Ранее в Госдуме предложили составить белый список пластических хирургов. С такой инициативой выступил представитель думского комитета по охране здоровья Александр Петров. По мнению депутата, создание единого реестра зарегистрированных пластических хирургов и других врачей позволит проверить подлинность их дипломов.