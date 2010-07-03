В России могут появиться "дизайнеры внешности"

Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В России может появиться новая хирургическая специальность – "дизайнер внешности". Об этом сообщила главный внештатный специалист-пластический хирург Минздрава РФ и столичного департамента здравоохранения Наталья Мантурова.
"Возникло такое мнение, может быть, возникновение и формирование нового специалиста в мире пластической хирургии – дизайнера-архитектора внешности", – цитирует Мантурову РИА Новости. Она призналась, что интерес к такого рода специалистам растет. "Но это дело будущего", – подчеркнула медик.
Мантурова отметила, что сейчас пластические хирурги не только выполняют техническую работу, но и нередко как психологи помогают пациенту сформировать отношение к своей внешности.
Замглавы Минздрава Татьяна Семенова, в свою очередь, отметила, что пока сложно сказать, какие новые медицинские специальности появятся в будущем. При этом она напомнила, что запрос на красоту был всегда, а значит, "дизайнеры внешности" в перспективе могут стать популярными.
Ранее в Госдуме предложили составить белый список пластических хирургов. С такой инициативой выступил представитель думского комитета по охране здоровья Александр Петров. По мнению депутата, создание единого реестра зарегистрированных пластических хирургов и других врачей позволит проверить подлинность их дипломов.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: