В Госдуме предложили составить белый список пластических хирургов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров предложил составить белый список пластических хирургов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Депутат отметил, что существует необходимость в создании единого реестра зарегистрированных медицинских работников, которые имеют право оказывать соответствующие услуги пациентам. При этом он добавил, что не видит необходимости в создании черного списка врачей.

"В черном списке я не вижу смысла. Это некая доска позора. Если состоится суд и признает врача лишенным аккредитации, диплома, то он уже не сможет оказывать услугу. Если же он без диплома оказывает услугу или без соответствующего сертификата, то это уже уголовное преступление", – пояснил депутат.

По его мнению, создание такого списка даст возможность проверить подлинность диплома медицинского работника. Он добавил, что данная идея обсуждается с Национальной медицинской палатой. Предполагается, что в список будут включены не только пластические хирурги, но и обычные врачи.

Ранее появилась информация, что в Китае хотят создать черный список пластических хирургов, которые оказывают некачественные услуги пациентам. Предполагается, что у медучреждений и врачей будет запрашиваться лицензия, которая будет опубликована на сайте департамента здравоохранения страны.

