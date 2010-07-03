Московской поликлинике впервые присвоили международный статус ВОЗ и ЮНИСЕФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Детская поликлиника №133 столичного департамента здравоохранения получила международный статус ВОЗ и ЮНИСЕФ "Больница, доброжелательная к ребенку", сообщил Сергей Собянин в Twitter.

По словам мэра, такой статус означает, что в больнице уделяют большое внимание грудному вскармливанию малышей. В Москве такой статус уже имеют девять роддомов, поликлиника получила его впервые.

Детская поликлиника №133 получила международный статус #ВОЗ #ЮНИСЕФ "Больница, доброжелательная к ребенку". Это значит, там уделяют большое внимание грудному вскармливанию малышей. Девять московских роддомов уже имеют такой статус, а вот поликлиника получила его впервые. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) June 15, 2019

Днем ранее Собянин вручил столичным врачам премии города Москвы и благодарственные письма. Награждение состоялось в преддверии Дня медицинского работника. В частности, премии "Легенда века" был удостоен Леонид Рошаль.

