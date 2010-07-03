Собянин рассказал о втором этапе программы "Московская поликлиника"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В столице создали второй этап программы "Московская поликлиника", сообщил Сергей Собянин.

"Речь идет уже о более тонкой поднастройке всех организационных, управленческих решений работы с пациентами, с одной стороны. С другой стороны – координатное обновление материальной базы, которая тоже не вечна и периодически требует серьезного обновления оборудования, капитального ремонта, строительства новых поликлиник", – сказал Собянин в эфире ТВЦ.

По словам мэра, важное место в программе уделят разработке единого дизайна поликлиник, а также правильной логистике.

Собянин пояснил, что те кабинеты, которые посещают больше пациентов, должны располагаться на первых этажах, чтобы не было "беготни".

Также столичные власти скорректируют график ремонта поликлиник.

"Доработаем график ремонта поликлиник и по всем объектам сделаем четкий график по годам, чтобы граждане знали, когда какая поликлиника будет отремонтирована", – сказал мэр.

Он отметил, что власти города постараются провести ремонт в поликлиниках в короткие сроки.

"Там, где возможно, мы, конечно, сделаем так, чтобы проходил ремонт с сохранением приема пациентов. Если они будут закрываться на время ремонта, то это должен быть максимально короткий период", – сказал он.

Ранее Собянин сообщал, что в течение пяти лет в столице отремонтируют третью часть всех поликлиник. Работу проведут в рамках приведения поликлиник столицы к новому стандарту. Мэр уточнил, что те задачи, которые правительство Москвы ставит перед собой, невозможно выполнить в кратчайшие сроки. Поэтому на них отводится три-пять лет, причем вопросы будут решаться максимально быстро. Сейчас уже началось формирование зонирования в поликлиниках, чтобы людям было удобнее посещать специалистов.