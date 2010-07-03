Собянин рассказал о предстоящем ремонте 135 столичных поликлиник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В течение пяти лет в столице отремонтируют третью часть всех поликлиник. Об этом сказал Сергей Собянин в ходе круглого стола по теме "Новые стандарты современной московской поликлиники и меры по повышению доступности первичной помощи во взрослых поликлиниках".
"Одна из задач – улучшение материальной базы поликлиник. Значительная часть – в хорошем состоянии. Но полная ревизия, которую мы провели, говорит о том, что треть из них нуждается в комплексном ремонте. Задача очень сложная, потому что нам нужно это делать, не прекращая прием пациентов. К этому нужно максимально хорошо подготовиться, выработать четкие технические задания, хорошие добротные проекты, максимально сжать время ремонта, сделать его в максимально короткий срок и максимально качественно", – сказал мэр.
Работу проведут в рамках приведения поликлиник Москвы к новому стандарту. Глава города отметил, что те задачи, которые правительство Москвы ставит перед собой, невозможно выполнить в кратчайшие сроки. Поэтому на них отводится три-пять лет, причем вопросы будут решаться максимально быстро. Собянин отметил, что во многих поликлиниках заменят оборудование.
Как отмечает пресс-служба мэрии, в ближайшие годы в столице будет проведен капитальный ремонт 135 поликлиник. Сейчас уже началось формирование зонирования в поликлиниках, чтобы людям было удобнее посещать специалистов. Также разработан план по дооснащению организаций необходимым оборудованием, например, аппаратами УЗИ, эндоскопической техникой, холтерами для мониторинга давления, рентген-комплексами, маммографами. В поликлиниках полностью обновят инженерные системы.
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