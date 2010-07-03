Собянин: Москва внедряет новый стандарт комфорта поликлиник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новый стандарт комфорта поликлиник будет вводиться в столице. Об этом сообщил Сергей Собянин во время осмотра строительства новой поликлиники в Замоскворечье, в Большом Строченовском переулке.

"В Замоскворечье возводится новая поликлиника на месте старой инфекционной клиники 1936 года постройки. Она сразу вмещает в себя два блока: детскую поликлинику и взрослую", – отметил мэр Москвы.

По его словам, будут выведены поликлиники и переселены сюда, в новый корпус из зданий, которые приспособлены, расположены либо на первых этажах, либо находятся в аварийном состоянии.

"То есть это реальное качественное улучшение лабораторного обслуживания. И максимально эта поликлиника будет уже сделана по новым медицинским стандартам, по новым стандартам московской поликлиники, которые мы сегодня обсудим с главными врачами и, надеюсь, их утвердим", – рассказал Собянин.

Позже, в ходе круглого стола по теме "Новые стандарты современной московской поликлиники и меры по повышению доступности первичной помощи во взрослых поликлиниках", мэр рассказал руководителям взрослых поликлиник, что одной из главных задач нового стандарта станет обеспеченность всех городских поликлиник одинаковым штатом специалистов.

"Первое, на что всегда обращают внимание москвичи, – обеспеченность специалистами как на уровне филиалов, так на уровне головной поликлиники. В некоторых поликлиниках все сделано почти идеально: есть набор специалистов, которые пользуются наибольшим спросом в каждом филиале, в некоторых филиалах их нет. В головных поликлиниках узкие специалисты есть в полном наборе, а в некоторых нет и половины. Этот разброс необходимо устранить, сделать стандартным набор врачей в каждом филиале и в каждой головной поликлинике", – сообщил Собянин.

По словам градоначальника, это непростая задача. По оценкам городских властей, следует принять в систему еще около 600 медиков, обеспечить их кабинетами, оборудованием, повысить их квалификацию. Собянин подчеркнул, что ряд поликлиник будет отремонтирован и обеспечен новым оборудованием.

В Москве продолжат заниматься информатизацией здравоохранения, будет развиваться механизм медицинской электронной карты и совершенствоваться логистика движения пациентов.

"Чтобы меньше гонять пациента по этажам, чтобы массовые приемы были на первом этаже – сделать максимально комфортную логистику", – пояснил Собянин.

Кроме того, мэр обратил внимание на заботу о врачах: обеспечение их комнатами отдыха с качественной мебелью, усовершенствование порядка повышения квалификации.

Собянин отметил, что ввод новой клиники улучшит медицинское обслуживание 50 тысяч жителей района Замоскворечье.

Новое медучреждение рассчитано на 320 посещений в смену. Находиться новая поликлиника будет в пятиэтажном здании. Площадь застройки превышает 1,8 тысячи квадратных метров, сообщается в материалах к осмотру поликлиники.

Ранее стало известно, что российское министерство здравоохранения разработало 21 критерий "бережливых поликлиник". Они касаются перераспределения потоков пациентов, качества пространства и улучшения организационных процессов.

По словам заместителя директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела ведомства Эльмиры Вергазовой, на основе этих критериев до конца года создадут типовую модель "бережливой поликлиники". Реализацию проекта "Бережливая поликлиника" начали в 2016 году. С 2019-го он стал частью одного из восьми федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение".