Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:16

Модель "бережливой поликлиники" разработают до конца года

медицина

11:16

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российское министерство здравоохранения разработало 21 критерий "бережливых поликлиник". Они касаются перераспределения потоков пациентов, качества пространства и улучшения организационных процессов, передает ТАСС.

По словам заместителя директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела ведомства Эльмиры Вергазовой, на основе этих критериев до конца года создадут типовую модель "бережливой поликлиники".

Реализацию проекта "Бережливая поликлиника" начали в 2016 году. С 2019-го он стал частью одного из восьми федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение".

В Минздраве подчеркнули, что более двух тысяч поликлиник страны уже перешли на "бережливые" технологии работы. Это существенно повысило доступность и качество медицинской помощи.

В ближайшие шесть лет "бережливыми" должны стать еще почти семь тысяч учреждений, оказывающих амбулаторную помощь.

В феврале, выступая с посланием Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин поручил кабмину уже в 2019 году утвердить высокие стандарты "бережливых поликлиник". Он подчеркнул, что граждан не устраивает качество медицинских услуг, и эту ситуацию необходимо менять.

медицина

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика