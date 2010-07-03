Модель "бережливой поликлиники" разработают до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российское министерство здравоохранения разработало 21 критерий "бережливых поликлиник". Они касаются перераспределения потоков пациентов, качества пространства и улучшения организационных процессов, передает ТАСС.

По словам заместителя директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела ведомства Эльмиры Вергазовой, на основе этих критериев до конца года создадут типовую модель "бережливой поликлиники".

Реализацию проекта "Бережливая поликлиника" начали в 2016 году. С 2019-го он стал частью одного из восьми федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение".

В Минздраве подчеркнули, что более двух тысяч поликлиник страны уже перешли на "бережливые" технологии работы. Это существенно повысило доступность и качество медицинской помощи.

В ближайшие шесть лет "бережливыми" должны стать еще почти семь тысяч учреждений, оказывающих амбулаторную помощь.

В феврале, выступая с посланием Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин поручил кабмину уже в 2019 году утвердить высокие стандарты "бережливых поликлиник". Он подчеркнул, что граждан не устраивает качество медицинских услуг, и эту ситуацию необходимо менять.