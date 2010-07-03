Более 65 тысяч москвичей получают патронажную медпомощь на дому

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Служба медицинской помощи на дому, которая создана на базе московских поликлиник, охватывает около 65 тысяч пожилых жителей.

"Я думаю, что объем будет нарастать в связи с тем, что у нас структура населения меняется, больше пожилых людей, больше людей, которым требуется такая помощь", – рассказал Сергей Собянин в интервью телеканалу "ТВ-Центр".

По словам главы города, патронажная служба обеспечивает помощь на дому пациентам, которые из-за преклонного возраста, тяжелой травмы или заболевания не могут самостоятельно передвигаться и, соответственно, не могут добраться до поликлиники.

"Это большая разветвленная система, которая охватывает почти все поликлиники Москвы, созданы специальные службы, которые оказывают помощь на дому", – уточнил мэр.

У пациентов патронажной службы есть свой лечащий врач-терапевт. Эти специалисты прошли специальную подготовку, поскольку в работе с маломобильными пациентами есть свои особенности.

В обязанности врача патронажной службы входят проведение осмотров и оценка состояния здоровья пациента. Врачи выписывают лекарства и дают рекомендации по лечению и уходу. Медсестра проводит все необходимые процедуры по назначению лечащего врача: перевязки, инъекции, обработку пролежней, забор крови для лабораторных исследований. Посещение врача патронажной службы в среднем длится 40 минут, визит медсестры — около получаса.

Ранее медицинскую помощь этой категории пациентов оказывал участковый врач, посещая их в отдельно выделенное от приемов в поликлинике время.