Треть зданий столичных поликлиник модернизируют в ближайшие годы

Треть зданий столичных поликлиник планируют комплексно модернизировать. В медучреждениях создадут просторные зоны ожидания для пациентов, у врачей появятся эргономичные кабинеты и комнаты отдыха, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Также поликлиники оснастят современными аппаратами УЗИ, эндоскопической техникой и другим оборудованием для проведения диагностики.
В ближайшие годы 135 зданий поликлиник (в том числе детских) капитально отремонтируют, чтобы они стали комфортными для врачей и пациентов.
По словам главы столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, графики проведения ремонта и удобный порядок оказания медпомощи на время ремонта будут обсуждаться с горожанами.
"Ремонт зданий будет проводиться в соответствии с новым стандартом московских поликлиник, чтобы пациентам было удобно в них находиться, а врачам – комфортно работать", – приводятся в сообщении его слова.
Хрипун отметил, что в последние годы москвичи стали участвовать в акциях по профилактике различных заболеваний и проходить обследования.
Ранее Хрипун сообщил, что в Москве за девять лет построили и реконструировали 110 медицинских учреждений, включая больницы, поликлиники, станции скорой помощи и роддома. По его словам, горожане уже успели оценить современное оборудование и комфорт в новых корпусах Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского, Московского клинического научного центра имени Логинова, а также обновленное приемное отделение в НИИ имени Склифосовского.
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