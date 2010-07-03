Треть зданий столичных поликлиник модернизируют в ближайшие годы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Треть зданий столичных поликлиник планируют комплексно модернизировать. В медучреждениях создадут просторные зоны ожидания для пациентов, у врачей появятся эргономичные кабинеты и комнаты отдыха, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Также поликлиники оснастят современными аппаратами УЗИ, эндоскопической техникой и другим оборудованием для проведения диагностики.

В ближайшие годы 135 зданий поликлиник (в том числе детских) капитально отремонтируют, чтобы они стали комфортными для врачей и пациентов.

По словам главы столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, графики проведения ремонта и удобный порядок оказания медпомощи на время ремонта будут обсуждаться с горожанами.

"Ремонт зданий будет проводиться в соответствии с новым стандартом московских поликлиник, чтобы пациентам было удобно в них находиться, а врачам – комфортно работать", – приводятся в сообщении его слова.

Хрипун отметил, что в последние годы москвичи стали участвовать в акциях по профилактике различных заболеваний и проходить обследования.

Ранее Хрипун сообщил, что в Москве за девять лет построили и реконструировали 110 медицинских учреждений, включая больницы, поликлиники, станции скорой помощи и роддома. По его словам, горожане уже успели оценить современное оборудование и комфорт в новых корпусах Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского, Московского клинического научного центра имени Логинова, а также обновленное приемное отделение в НИИ имени Склифосовского.