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Второй уровень проекта "Московский врач" планируют создать к осени текущего года, сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что на сегодняшний день около 700 врачей сдали на этот статус.

"Сегодня "Московский врач" – это уровень европейского врача. Но мы столкнулись с тем, что всего 700 врачей прошли отбор, а у нас около 40 тысяч врачей. Поэтому мы приняли решение, посоветовались с главными врачами, специалистами, чтобы сделать такой лайт-режим, второй уровень "Московского врача", – сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Столичный градоначальник отметил, что для создания второго уровня статуса ведется большая работа. Речь о системе повышения квалификации, сертификации, экзаменами.

"Это целая система, мы над ней работаем", – добавил мэр.

Статус "Московский врач" могут получить доктора с сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации. Стаж работы должен составлять не менее пяти лет. Участие в испытаниях бесплатное.

Каждые пять лет статус нужно подтверждать. Ежемесячно его обладатели получают надбавку к зарплате – 15 тысяч рублей. При этом одному медику могут присвоить статус сразу по нескольким специальностям. В таких случаях размер надбавки тоже вырастет.

Проект запустили 1 сентября 2017 года. Изначально на статус могли претендовать врачи 15 специальностей.

Прошлой осенью его впервые присвоили сотрудникам клинической больницы Управления делами Президента РФ и Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России.