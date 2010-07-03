Второй уровень проекта "Московский врач" планируют создать к осени текущего года, сообщил Сергей Собянин.
Мэр отметил, что на сегодняшний день около 700 врачей сдали на этот статус.
"Сегодня "Московский врач" – это уровень европейского врача. Но мы столкнулись с тем, что всего 700 врачей прошли отбор, а у нас около 40 тысяч врачей. Поэтому мы приняли решение, посоветовались с главными врачами, специалистами, чтобы сделать такой лайт-режим, второй уровень "Московского врача", – сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.
Столичный градоначальник отметил, что для создания второго уровня статуса ведется большая работа. Речь о системе повышения квалификации, сертификации, экзаменами.
"Это целая система, мы над ней работаем", – добавил мэр.
Статус "Московский врач" могут получить доктора с сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации. Стаж работы должен составлять не менее пяти лет. Участие в испытаниях бесплатное.
Каждые пять лет статус нужно подтверждать. Ежемесячно его обладатели получают надбавку к зарплате – 15 тысяч рублей. При этом одному медику могут присвоить статус сразу по нескольким специальностям. В таких случаях размер надбавки тоже вырастет.
Проект запустили 1 сентября 2017 года. Изначально на статус могли претендовать врачи 15 специальностей.
Прошлой осенью его впервые присвоили сотрудникам клинической больницы Управления делами Президента РФ и Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России.
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