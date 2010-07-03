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07:54

Офтальмологам начнут присваивать статус "Московский врач"

город медицина

07:54

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Светлана Холявчук

Перечень медицинских специальностей, представители которых могут получить статус "Московский врач", пополнился. Теперь его будут присваивать офтальмологам.

"Таким образом, пройти добровольные оценочные процедуры и подтвердить свое профессиональное мастерство могут врачи, работающие по 27 специальностям", – говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, на сегодняшний день в поликлиниках города работают более тысячи врачей-офтальмологов.

"Это высокопрофессиональные специалисты, которые ежегодно помогают тысячам пациентов сохранить зрение. Для каждого из них возможность получить статус "московский врач" – это дополнительный стимул для профессионального роста", – отметил Хрипун.

Первый этап добровольных оценочных процедур по новой специальности, по словам Хрипуна, начнется в мае.

Статус "Московский врач" могут получить доктора с сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации. Стаж работы должен составлять не менее пяти лет. Участие в испытаниях бесплатное.

Каждые пять лет статус нужно подтверждать. Ежемесячно его обладатели получают надбавку к зарплате – 15 тысяч рублей. При этом одному медику могут присвоить статус сразу по нескольким специальностям. В таких случаях размер надбавки тоже вырастет.

Проект запустили 1 сентября 2017 года. Изначально на статус могли претендовать врачи 15 специальностей.

Прошлой осенью его впервые присвоили сотрудникам клинической больницы Управления делами Президента РФ и Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России.

город медицина

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