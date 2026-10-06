Два человека пострадали при обрушении надземного перехода в Татарстане

Фото: МАХ/"Прокуратура Республики Татарстан"

Два человека пострадали при обрушении надземного пешеходного перехода над автодорогой Казань – Шемордан в Пестречинском районе Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС России.

По данным ведомства, травмы получили водитель и пассажир грузовика, на который упала конструкция. Последний от госпитализации отказался.

В свою очередь, прокуратура Пестречинского района организовала проверку. На место ЧП для выяснения обстоятельств и координации действий специализированных служб выехал прокурор Никита Ананьев. Ведомство оценит действия лиц, ответственных за содержание перехода, и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Ранее один человек погиб при локальном обрушении горной породы на шахте "Черемуховская-Глубокая" около Североуральска Свердловской области. В момент происшествия в шахте находились 98 человек. Эвакуация не проводилась, а случившееся не повлияло на режим работы предприятия.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.