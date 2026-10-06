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06 октября, 15:05

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Путин: Россия сможет обеспечить внутренний спрос на аккумуляторы в 2030 году

Россия сможет обеспечить внутренний спрос на аккумуляторы в 2030 году – Путин

Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

Россия продолжит развивать аккумуляторные технологии и осваивать новые области их применения, заявил Владимир Путин во время открытия в Москве первого комплекса в кластере производства электрических батарей.

"Ожидается, что к 2030 году после выхода новых предприятий на плановые мощности наша страна будет самостоятельно обеспечивать большую часть внутреннего спроса на аккумуляторы", – указал Путин.

Президент также счел важным повышать локализацию производства аккумуляторов, для чего активнее нужно осваивать месторождения необходимых ресурсов. По его словам, речь идет о сквозной цепочке с преимущественным использованием отечественного сырья.

"Для этого надо активнее осваивать месторождения минеральных ресурсов, которые используются при изготовлении накопительной энергии, внедрять новейшие технологии, материалы, электронику и программное обеспечение", – сказал российский лидер.

В Москве вводится в промышленную эксплуатацию еще одна мощная фабрика "Росатома" по выпуску аккумуляторов. В ходе совещания с президентом России Сергей Собянин рассказал, что гигафабрику построили в столице за 14 месяцев. Она сможет начать работу до конца года.

"Получено разрешение на ввод. Сейчас идет комплектование и наладка оборудования", – сказал мэр.

Ранее площадка "Астра" в Москве получила статус технопарка. На территории пространства работают 18 компаний-резидентов, которые занимаются разработкой программного обеспечения и средств защиты информации. В настоящее время технопарк планирует закупить новое оборудование.

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