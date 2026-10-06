RTL: сайт с интимными фото и данными свыше 10 тысяч женщин нашли в даркнете

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Интимные снимки и персональные данные более 10 тысяч женщин выставлены на продажу на одном из сайтов в даркнете. Об этом сообщил телеканал RTL по итогам совместного расследования с бельгийским вещателем VTM.

Как выяснили журналисты, среди пострадавших – как минимум 190 женщин из Нидерландов и 28 – из Бельгии. Всего на ресурсе размещено более 850 тысяч изображений. Помимо фотографий, профили содержат имена, домашние адреса, даты рождения, номера телефонов, адреса электронной почты и ссылки на страницы в соцсетях.

Доступ к фотографиям и персональным данным одной женщины продается примерно за 1 евро, при этом один и тот же "набор" может быть продан нескольким покупателям. Владельцы сайта также предлагают жертвам заплатить 250 евро за удаление их данных. Выполняют ли они это обещание, установить не удалось.

Согласно результатам расследования, сайт работает с 2023 года, в последние месяцы на нем активно появлялись данные новых пострадавших. Некоторые снимки были сделаны более 10 лет назад, другие – совсем недавно.

Координатор горячей линии нидерландского центра противодействия насилию и кибербуллингу Offlimits Бабетта Кенинг заявила, что с таким раньше не сталкивались. Она отметила, что функционирование данного сайта неприемлемо и может привести к крайне серьезным последствиям для пострадавших.

По ее словам, распространение подобных материалов вызывает у жертв страх за свою безопасность, из-за которого они порой перестают выходить из дома или посещать учебные заведения.

После публикации материалов расследование в отношении сайта начало Управление по борьбе с киберпреступностью полиции Антверпена.

Ранее сообщалось, что житель Калуги, расставшийся с девушкой, оставлял в ее почтовом ящике распечатанные снимки интимного характера с ее изображением. Кроме того, он наклеивал фотографии на ее автомобиль.

Из-за этого изображения могли увидеть посторонние люди. Теперь мужчина обвиняется по статье "Незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну".