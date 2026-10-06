Авиакомпания Azur Air отменила рейсы в Нячанг зимой из семи городов РФ

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Авиакомпания Azur Air по согласованию с туроператорами скорректировала полетную программу во Вьетнам на зимний сезон, в связи с чем рейсы в Нячанг из семи российских городов выполняться не будут. Об этом сообщил перевозчик.

"Флот авиакомпании будет переориентирован на другие направления", – уточнили в компании.

В связи с изменениями увеличится относительно запланированной частота полетов на Пхукет из Москвы, Казани, Минеральных Вод, Самары, Сургута, Тюмени и Уфы.

Пассажиров, купивших туры в Нячанг с перелетом на рейсах Azur Air, попросили обратиться к туроператорам для переоформления бронирований.

Ранее предполагалось, что перевозчик будет летать в Нячанг из Омска, Перми, Самары, Челябинска, Москвы, Минеральных Вод и Тюмени.

До этого стало известно, что авиакомпания Red Wings планирует запустить рейсы в египетский город Борг-эль-Араб в 2027 году. При этом Red Wings сохраняет планы запуска полетной программы на другой египетский курорт – Эль-Аламейн.

