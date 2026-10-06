06 октября, 15:40Транспорт
Авиакомпания Azur Air отменила рейсы в Нячанг зимой из семи городов РФ
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Авиакомпания Azur Air по согласованию с туроператорами скорректировала полетную программу во Вьетнам на зимний сезон, в связи с чем рейсы в Нячанг из семи российских городов выполняться не будут. Об этом сообщил перевозчик.
"Флот авиакомпании будет переориентирован на другие направления", – уточнили в компании.
В связи с изменениями увеличится относительно запланированной частота полетов на Пхукет из Москвы, Казани, Минеральных Вод, Самары, Сургута, Тюмени и Уфы.
Пассажиров, купивших туры в Нячанг с перелетом на рейсах Azur Air, попросили обратиться к туроператорам для переоформления бронирований.
Ранее предполагалось, что перевозчик будет летать в Нячанг из Омска, Перми, Самары, Челябинска, Москвы, Минеральных Вод и Тюмени.
До этого стало известно, что авиакомпания Red Wings планирует запустить рейсы в египетский город Борг-эль-Араб в 2027 году. При этом Red Wings сохраняет планы запуска полетной программы на другой египетский курорт – Эль-Аламейн.