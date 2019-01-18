Статус "московский врач" получили уже более 500 медиков

Статус "московский врач" в конце прошлого года получили еще 142 медика, таким образом, общее число столичных врачей с данным статусом превысило 500 человек, говорится в сообщении на портале мэра и правительства столицы.
Впервые статус получили врачи-эндоскописты. Успешнее других добровольные оценочные процедуры проходят врачи по специальности "детская хирургия". Также максимальную оценку получили все врачи-фтизиатры.
"Общее количество получивших статус "московский врач" теперь составляет 543 человека. Среди них есть представители всех врачебных специальностей, по которым на данный момент можно пройти проверку теоретических знаний и практических навыков", – рассказал руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Статус "Московский врач" утвержден в апреле 2017 года для объективной оценки профессионального уровня и формирования стимулов для повышения квалификации врачей.
Свидетельство действует пять лет с возможностью подтверждения на очередной срок. Врачам городских больниц и поликлиник, получившим статус, выплачивается дополнительное материальное поощрение в размере 15 тысяч рублей в месяц.
Кто сможет получить статус "Московский врач" с осени 2018 года
Накануне сообщалось, что статус "Московский врач" начнут присваивать врачам ультразвуковой диагностики. Теперь обладателями звания станут врачи 25 специальностей.
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