Статус "московский врач" получили уже более 500 медиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Статус "московский врач" в конце прошлого года получили еще 142 медика, таким образом, общее число столичных врачей с данным статусом превысило 500 человек, говорится в сообщении на портале мэра и правительства столицы.

Впервые статус получили врачи-эндоскописты. Успешнее других добровольные оценочные процедуры проходят врачи по специальности "детская хирургия". Также максимальную оценку получили все врачи-фтизиатры.

"Общее количество получивших статус "московский врач" теперь составляет 543 человека. Среди них есть представители всех врачебных специальностей, по которым на данный момент можно пройти проверку теоретических знаний и практических навыков", – рассказал руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Статус "Московский врач" утвержден в апреле 2017 года для объективной оценки профессионального уровня и формирования стимулов для повышения квалификации врачей.

Свидетельство действует пять лет с возможностью подтверждения на очередной срок. Врачам городских больниц и поликлиник, получившим статус, выплачивается дополнительное материальное поощрение в размере 15 тысяч рублей в месяц.



Кто сможет получить статус "Московский врач" с осени 2018 года

Накануне сообщалось, что статус "Московский врач" начнут присваивать врачам ультразвуковой диагностики. Теперь обладателями звания станут врачи 25 специальностей.