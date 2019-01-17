Специалистам УЗИ начнут присваивать статус "Московский врач"

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Статус "Московский врач" начнут присваивать врачам ультразвуковой диагностики. Таким образом, пополнится список медицинских специальностей, представителям которых присваивается этот статус, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Теперь обладателями звания "Московский врач" станут врачи 25 специальностей. Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун отметил, что ультразвуковая диагностика является одним из наиболее эффективных способов исследований.

"Сегодня в столичных больницах и поликлиниках работают более 1,8 тысячи врачей ультразвуковой диагностики. Для многих из них получение статуса "Московский врач" станет дополнительным стимулом для профессионального роста, а значит, будет способствовать повышению качества медицинской помощи для москвичей", – приводятся в сообщении его слова.

Статус "Московский врач" могут получить врачи, у которых есть сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации специалиста, а также стаж работы по специальности минимум 5 лет. Претенденты проходят добровольные оценочные процедуры, защищают портфолио.

Статус присваивается на 5 лет. После этого его нужно подтвердить. "Московским врачам" каждый месяц выплачивается надбавка к зарплате в 15 тысяч рублей.