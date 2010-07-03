Москва вошла в тройку лучших городов для медицинского туризма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Аналитическое агентство "ТурСтат" к Дню медицинского работника, который отмечается 16 июня, подготовило рейтинг лучших городов для медицинского туризма. Он составлен на основе интернет-опроса на тему о том, в какой город мира следует ехать для лечения.
В России для медицинского туризма чаще выбирают Санкт-Петербург, Москву и Казань, за рубежом – Тель-Авив, Берлин и Сеул. Первая пятерка выглядит так:
Тель-Авив
Санкт-Петербург
Москва
Казань
Берлин
Далее по рейтингу следуют Новосибирск, Сеул, Сочи, Калининград, Воронеж.
Как отметили специалисты агентства, за Санкт-Петербург отдали 20% голосов, за Москву – 16%, за Казань – 10%, за Новосибирск – 8%, за Сочи – 4%, за Калининград и Воронеж – по 2% голосов. За Тель-Авив проголосовали 27% участников опроса, Берлин – 8% и Сеул – 4%.
Медицинский туризм включает в себя получение медицинских услуг за пределами региона проживания, а также совмещение отдыха с лечением в России и за ее пределами.
Ранее сообщалось, что детская поликлиника №133 департамента здравоохранения Москвы получила международный статус ВОЗ и ЮНИСЕФ "Больница, доброжелательная к ребенку". В столице такой статус уже имеют девять роддомов, поликлиника получила его впервые.
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