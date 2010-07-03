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09:27

Москва вошла в тройку лучших городов для медицинского туризма

город медицина туризм

09:27

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Аналитическое агентство "ТурСтат" к Дню медицинского работника, который отмечается 16 июня, подготовило рейтинг лучших городов для медицинского туризма. Он составлен на основе интернет-опроса на тему о том, в какой город мира следует ехать для лечения.

В России для медицинского туризма чаще выбирают Санкт-Петербург, Москву и Казань, за рубежом – Тель-Авив, Берлин и Сеул. Первая пятерка выглядит так:

  1. Тель-Авив
  2. Санкт-Петербург
  3. Москва
  4. Казань
  5. Берлин

Далее по рейтингу следуют Новосибирск, Сеул, Сочи, Калининград, Воронеж.

Как отметили специалисты агентства, за Санкт-Петербург отдали 20% голосов, за Москву – 16%, за Казань – 10%, за Новосибирск – 8%, за Сочи – 4%, за Калининград и Воронеж – по 2% голосов. За Тель-Авив проголосовали 27% участников опроса, Берлин – 8% и Сеул – 4%.

Медицинский туризм включает в себя получение медицинских услуг за пределами региона проживания, а также совмещение отдыха с лечением в России и за ее пределами.

Ранее сообщалось, что детская поликлиника №133 департамента здравоохранения Москвы получила международный статус ВОЗ и ЮНИСЕФ "Больница, доброжелательная к ребенку". В столице такой статус уже имеют девять роддомов, поликлиника получила его впервые.

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