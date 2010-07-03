В Москве выявили подпольную клинику пластической хирургии

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Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области пресек деятельность ООО "Медицинская академия "Генезис". Компания незаконно оказывала медицинскую помощь в сфере пластической хирургии. Об этом сообщили в пресс-службе территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области.

"В ходе проверки частного медицинского центра установлен факт нелегального оказания медицинской помощи по профилю "Пластическая хирургия". В июле 2019 года по итогам проверки возбуждено уголовное дело, клиника приостановила проведение пластических операций", – говорится в сообщении.

Клиника не имеет лицензии на оказание медицинской помощи по данному профилю. В ходе проверки сотрудники ведомства осмотрели помещения и выяснили, что операции проводились в ненадлежащих условиях.

Также отмечается, что у сотрудников клиники не было достаточной подготовки для оказания услуг по профилю. У препаратов, которые использовались на операциях, истек срок годности. Отсутствовало оборудование для проведения реанимационных мероприятий.

Росздравнадзор провел экспертизу и признал медицинские изделия, изъятые в клинике, опасными для жизни и здоровья. Возбуждено уголовное дело.