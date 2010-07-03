Назван главный секрет молодости лица

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Эксперт по естественному омоложению лица и тела Ольга Малахова рассказала, что для того, чтобы выглядеть моложе, нужно чаще улыбаться, передает "Дни.ру".

По ее словам, все дело в так называемых мимических паттернах. Именно внутренние переживания отражаются на лице человека, делая его моложе или старше.

Малахова пояснила, что, когда человек внутренне спокоен, благодушен и испытывает весь спектр позитивных эмоций, он выглядит моложе. В это время работают мышцы-леваторы, которые делают взгляд открытым, уголки губ и скулы приподнятыми, а лоб гладким. Лицо раскрывается и разглаживается.

Во время улыбки задействовано от 5 до 53 лицевых мышц. Радость делает лицо открытым, задорным и привлекательным.

При печали или страхе работают 41% всех мышц лица. При негативных эмоциях работают мышцы-депрессоры, "опуская" лицо. Когда мышцы лица напряжены длительное время, это плохо сказывается на коже лица, изо дня в день создавая на ней морщины и заломы.

"Эмоции оказывают сильное влияние на мышцы человеческого тела. В момент напряжения изменяются пульс, частота дыхания, и происходит непрерывная работа мимических мышц лица. Даже если этого не видно визуально, с каждой сменой настроения меняется их внутренний тонус", – добавила эксперт.

Малахова заметила, что постоянное напряжение лицевых мышц – это показатель подверженности человека стрессам и негативным переживаниям. По ее словам, внешне это проявляется в виде мимических морщин, тускнеющего цвета глаз, стянутых вниз уголков губ.

Специалист отмечает, что женщины пытаются бороться с этим, прибегая к пластической хирургии и косметологии, но в первую очередь нужно поработать не со следствием в виде внешних проявлений эмоционального дискомфорта, а с его внутренними причинами.

В 1978 году был проведен эксперимент среди мужчин и женщин во время просмотра фильмов ужасов. В результате женщины показали более интенсивную лицевую экспрессию по сравнению с мужчинами. Это объясняет, почему они внешне стареют быстрее.

Специалисты уверены, что самой эффективной борьбой с признаками старения является избавление от стресса и негативных эмоций. Мозг в этом случае будет давать другие команды мышцам, которые будут расслабляться. Если добавить массаж лица и гимнастику для лицевых мышц, то от неприятных морщин удастся избавиться без хирургических вмешательств и уколов красоты.

Ранее эксперт сообщил, что к ускоренному старению кожи и развитию рака приводит длительное нахождение на солнце без солнцезащитного крема. Людям со светлым фенотипом не рекомендуется находиться без солнцезащитного средства на солнце дольше, чем семь минут. Организм людей со светлыми и рыжими волосами, голубыми и светло-серыми глазами в ответ на ультрафиолет невольно вырабатывает меланин. Такие люди больше остальных имеют склонность к солнечным ожогам и меланоме.